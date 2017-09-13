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Европейская комиссия проведет оценку выполнения Украиной безвизового режима до конца этого года. Об этом сообщили в Еврокомиссии.

«Мы можем подтвердить, что мы получили от украинской власти отчет (о выполнении безвиза. – Ред.), который будет добавлен к мониторинговому отчету о безвизовом режиме до конца этого года. Отчет будет открытым и доступным в интернете», - отметили в ЕК, сообщает УНИАН.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу с полуночи 11 июня.
ForUm

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