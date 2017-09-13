Несмотря на намерения нынешней администрации США существенно сократить взносы в ООН, в том числе на миротворческие операции, официальный Вашингтон все же готов сделать исключение для Украины относительно введения миротворцев на Донбасс.

Такое убеждение высказала во вторник в Вашингтоне вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе по результатам проведенных встреч в американской столице.

«Думаю, что мы получили четкое заверение со стороны США относительно того, что Соединенные Штаты готовы сделать исключение из своего правила, которое они недавно ввели относительно отказа от поддержки любых миротворческих миссий со стороны ООН и их оплаты», - ответила украинский чиновник на вопрос об отношении США к украинской инициативе о миротворцах ООН, сообщает Укринформ.

Она выразила убеждение, что в случае принятия совместного решения в Совете Безопасности ООН о введении миротворцев на Донбасс, американская сторона «была бы готова поддержать это финансово».

Вице-премьер напомнила, что Украина выступила с инициативой ввести миротворческую миссию на Донбассе еще в 2015 году, и «американские коллеги полностью разделяют этот подход».

Как сообщал ForUm, 5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для гарантирования безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Россия уже направила председателю Совета Безопасности ООН Текеде Алему и генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения на Донбассе.

Это мнение решительно отвергли в Украине, где отметили, что любая миротворческая миссия или под эгидой ООН, или ЕС, или ОБСЕ, должна располагаться на всей оккупированной территории, и, в частности, участке российско-украинской границы, и в такой миссии не может участвовать Россия как государство-агрессор.

Президент Петр Порошенко исключил согласование размещения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) с представителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

11 сентября президент РФ Владимир Путин в разговоре с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель высказал готовность дополнить проект резолюции Совета безопасности о размещении миротворцев во всех местах поездок наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

РФ предлагает создать вооруженную стрелковым оружием миссию ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины на первоначальный период в шесть месяцев после отвода войск и военной техники от линии соприкосновения.