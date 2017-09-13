Вчера, около 22:00 в Запорожье произошел взрыв у офисного здания, расположенного по улице Патриотической.
Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе Национальной полиции региона, сообщает Радио Свобода.
«Пострадавших нет. Выехала взрыво-техническая служба и следственно-оперативная группа. Устанавливают обстоятельства инцидента», - сообщила пресс-секретарь главного управления Нацполиции в Запорожской области Екатерина Людвик.
У этого же офисного здания на улице Патриотической уже произошел похожий инцидент в ночь с 3 на 4 сентября 2015 года. Тогда в результате взрыва были повреждены перекрытия крыши здания. Полиция расследовала это событие по признакам ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (особо злостное хулиганство).
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