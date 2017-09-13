также в разделеПроисшествия
За прошлые сутки ранены 2 бойцов АТО 22
На Харьковщине ранили солдата срочной службы 71
Около 20 мужчин в масках пытались захватить предприятие на Черкасчине 59
Экс-глава Госгеонедр заявил, что его избили 54
ООН: На Донбассе погибли и получили ранения почти 35 тысяч человек 82
Пилот разбившегося на Харьковщине самолета умер в больнице 75
Приморское направление остается горячей точкой в АТО 46
Десантников в Кировоградской области застрелил сослуживец 92
Пьяный офицер угрожал солдатам подрывом гранаты, открыто дело 55
В мариупольской многоэтажке прогремел взрыв, есть жертвы 294
За прошлые сутки в зоне АТО погиб 1 военный, еще один – ранен 157
На Ривненщине подрались старатели, лесники и полиция 89
Ситуация в АТО обострилась: ранены 5 военных 166
Ряд городов Луганщины остались без воды и света 144
В Балаклее военные обстреляли самолет, пролетевший над воинской частью 229
На Донбассе в результате обстрела погиб военный 166
Возле Донецка на растяжке подорвался боец «Правого сектора» 297
В Черкасской области фура врезалась в военный тягач, погиб солдат 88

Вчера, около 22:00 в Запорожье произошел взрыв у офисного здания, расположенного по улице Патриотической.

Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе Национальной полиции региона, сообщает Радио Свобода.

«Пострадавших нет. Выехала взрыво-техническая служба и следственно-оперативная группа. Устанавливают обстоятельства инцидента», - сообщила пресс-секретарь главного управления Нацполиции в Запорожской области Екатерина Людвик.

У этого же офисного здания на улице Патриотической уже произошел похожий инцидент в ночь с 3 на 4 сентября 2015 года. Тогда в результате взрыва были повреждены перекрытия крыши здания. Полиция расследовала это событие по признакам ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (особо злостное хулиганство).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги