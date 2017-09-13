За минувшие сутки российско-оккупационные группировки 27 раз нарушили перемирие, двое наших защитников получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО обострилась. Если до 18 часов боевики проявляли незначительную активность, то вечером и ночью враг существенно увеличил количество обстрелов наших позиций, используя при этом минометы различных калибров», – говорится в сообщении.

По данным штаба, наиболее неспокойно было на донецком направлении. Здесь из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов российские наемники 4 раза били по нашим позициям вблизи Авдеевки. Также вечером и ночью оккупанты трижды открывали огонь из 120 и 82-миллиметровых минометов, гранатометов, вооружения БМП, стрелкового оружия по украинским укреплениям у Песок. Кроме того, около 20 часов в районе Каменки враг выпустил 12 мин калибра 82 миллиметра.

На приморском направлении боевики применяли миномет и гранатомет вблизи Широкино и дважды обстреливали наши укрепления на подступах к Водяному.

На луганском направлении единственной горячей точной был поселок Крымское. Здесь после 18 часов противник трижды открывал огонь по украинским позициям из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В штабе подчеркнули, что, учитывая прямую угрозу жизни украинских военных во время обстрелов, силы АТО несколько раз открывали огонь.