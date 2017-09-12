также в разделеМир
Трамп в девятый раз стал дедушкой 31
Совбез ООН единогласно ввел новые санкции против КНДР 68
Ураган «Ирма» ослаб до первой категории 102
Хиллари Клинтон больше не собирается в президенты 36
Трамп объявил во Флориде режим стихийного бедствия из-за урагана «Ирма» 60
В Техасе в результате стрельбы погибли 8 человек 40
Латвийцев призвали отказаться от страйкбола из-за учений «Запад-2017» 111
Меркель снова атаковали помидорами 82
Жертвами землетрясения в Мексике стали 26 человек 107
В РФ заявили об уничтожении «министра войны» ИГ 208
Ураган «Ирма» унес жизни уже 14 человек 64
КС Испании заблокировал каталонские законы о референдуме 120
Путин: Тиллерсон попал в плохую компанию 165
Сын Трампа признался, что встречался с россиянами ради компромата на Клинтон 89
Принц Джордж пошел в школу 72
ООН: От «Ирмы» могут пострадать 37 миллионов человек 64
ДНК-тест: Испанка, добившаяся эксгумации Дали, не является его дочерью 83
Россия покупала политическую рекламу в Facebook во время выборов в США 47

В РФ с космодрома «Плесецк» проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» шахтного базирования, сообщили в Минобороны России.

«Боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения с государственного испытательного космодрома Плесецк проведен испытательный пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 «Ярс» стационарного (шахтного) базирования, оснащенной разделяющейся головной частью», – говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Отмечается, что основная цель пуска – подтверждение надежности партии ракет аналогичного класса. Экспериментальные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке. Поставленные цели достигнуты, задачи выполнены в полном объеме, отметили в Минобороны.

РС-24 разработана Московским институтом теплотехники. Эта ракета создана с использованием научно-технических и технологических решений, реализованных в ракетном комплексе «Тополь-М».

Данным типом ракетного комплекса оснащаются Козельское (Калужская область) и Татищевское (Саратовская область) ракетные соединения.


 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

58
Теги