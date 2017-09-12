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Во время попытки экс-главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили, которого лишили украинского гражданства, пересечь польско-украинскую границу на поезде сообщением «Перемышль - Киев» госкомпания «Укрзализныця» не имела права пускать его на борт, заявил и. о. председателя правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов.

«Укрзализныця» не имела права вообще пускать его на борт», - сказал Кравцов, добавив, что при задержке поезда с Саакашвили действия со стороны персонала компании были абсолютно законными.

«Позиция и действия со стороны нашего персонала были абсолютно законными, были выполнены все инструкции, мы не можем нарушать закон из-за позиции одного человека. Что касается последствий на сегодняшний день, мы заявили, что проведём компенсации пассажирам», - сказал он, сообщает УНИАН.

По словам Кравцова, в связи с упрощенным осуществлением таможенного контроля участились случаи, когда лица, не имеющие права въезда в Украину, пытаются это сделать и их снимают с поезда после прохождения границы.

Он отметил, что в связи с инцидентом с Саакашвили «Укрзализныця» намерена пересмотреть порядок таможенного контроля на международных поездах «Интерсити». «Конкретно по этому поезду «Интерсити» - в нем действует отдельный порядок таможенного контроля, он осуществляется во время движения. Это экспериментальная модель, которая была введена, чтобы пассажиры имели больше комфорта и быстрее преодолевали границу. Нам нужно будет изучить ее и, возможно, подкорректировать, чтобы не было лазеек для отдельных пассажиров», - сказал и. о. председателя правления «Укрзализныци».

Нпомним, поезд «Интерсити», в котором пытались отправиться в Украину лишенный украинского гражданства экс-глава Одесской облгосадминистрации Михиил Саакашвили, народные депутаты и журналисты, был заблокирован в польском городе Перемышль. В поезде объявили, что в нем есть лицо, не имеющее права на въезд в Украину. «Укрзализныця» заявила, что Саакашвили не имеет оснований для въезда в Украину, а других пассажиров этого поезда доставят в Украину автобусами.
ForUm

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