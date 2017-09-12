Представительство Европейского Союза в Украине отмечает, что назначение судей с запятнанной репутацией может подорвать доверие ко всей реформе Верховного суда. Об этом говорится в комментарии дипломатического ведомства.

«В ближайшее время мы ожидаем окончательного решения Высшего совета правосудия о назначении нового состава судей Верховного суда», - заявляют европейские дипломаты.

Они убеждены, что «это дает Украине историческую возможность вывести судебную реформу в стране на новый уровень». «ЕС внимательно следил за процессом отбора и оказал значительную поддержку в этом вопросе. Теперь Высший совет правосудия отвечает за назначение судьями только тех кандидатов, чья добропорядочность, независимость, а также профессионализм несомненны», - заявляют в представительстве ЕС, сообщает УНИАН.

В связи с этим сказано, что «такие высокие требования могут привести к тому, что в этом году будут заполнены не все из предусмотренных 120 мест». В то же время в ЕС напоминают, что Верховный суд может начать работу при наличии не менее 65 судей.

«Назначение хотя бы нескольких судей с запятнанной репутацией может подорвать доверие ко всей реформе. Создание нового Верховного суда является уникальной возможностью восстановить доверие общества к судебной системе, которую Украина не может упустить», - отметили европейские дипломаты.