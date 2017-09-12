также в разделеОбщество
Из-за Саакашвили могут изменить правила таможенного контроля в поездах 9
Госпогранслужба: На «Западе-2017» недостаточно войск для вторжения в Украину 15
МВД пока не собирается задерживать Саакашвили 17
Русский язык исключили из перечня предметов ВНО 30
На Харьковщине прекратили деятельность агентурной сети разведки РФ 26
СБУ объявила в розыск Черновецкого 30
В ООН заявили о пытках украинскими военными подозреваемых в связях с боевиками 18
Адвокат обжаловал приговор Чийгозу 15
До конца года «Укрзализныця» запустит два новых поезда в Европу 21
В Украину идут дожди и похолодание 47
МВД впервые опубликовало все тесты по ПДД 37
Порошенко просит поддержать украинскую команду в «Играх непокоренных» 23
Из Библиотеки украинской литературы в Москве вывезли книги 17
По факту прорыва границы в «Шегинях» задержаны 5 человек 66
С начала года Украину посетили 6,3 миллиона туристов 22
Сенцова этапировали в Челябинск 23
СБУ отреагировала на прорыв Саакашвили 85
ГПУ разоблачила преступный бизнес чиновника времен Януковича 78

Представительство Европейского Союза в Украине отмечает, что назначение судей с запятнанной репутацией может подорвать доверие ко всей реформе Верховного суда. Об этом говорится в комментарии дипломатического ведомства.

«В ближайшее время мы ожидаем окончательного решения Высшего совета правосудия о назначении нового состава судей Верховного суда», - заявляют европейские дипломаты.

Они убеждены, что «это дает Украине историческую возможность вывести судебную реформу в стране на новый уровень». «ЕС внимательно следил за процессом отбора и оказал значительную поддержку в этом вопросе. Теперь Высший совет правосудия отвечает за назначение судьями только тех кандидатов, чья добропорядочность, независимость, а также профессионализм несомненны», - заявляют в представительстве ЕС, сообщает УНИАН.

В связи с этим сказано, что «такие высокие требования могут привести к тому, что в этом году будут заполнены не все из предусмотренных 120 мест». В то же время в ЕС напоминают, что Верховный суд может начать работу при наличии не менее 65 судей.

«Назначение хотя бы нескольких судей с запятнанной репутацией может подорвать доверие ко всей реформе. Создание нового Верховного суда является уникальной возможностью восстановить доверие общества к судебной системе, которую Украина не может упустить», - отметили европейские дипломаты.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги