Очищение власти Украины надо начинать с Национального банка, который является корнем всех бед государства. Такое мнение высказал народный депутат Украины, лидер партии «За життя» Вадим Рабинович на бессрочной акции протеста, которая продолжается возле Нацбанка.

«Здесь (возле Нацбанка. – Ред.), где мы стоим сегодня, корень несчастья Украины. Обрушив гривню, они заработали миллиарды, и эти миллиарды заработаны не из воздуха – они вынуты из вашего кармана, из банков, из недоплаченных пенсий и зарплат. Вот откуда это все. Что бы вы знали слова «бюджет» нет – есть деньги, собранные с вас. Это ваши деньги, и они их воруют, и кризиса никакого нет, есть только обворованная страна, поэтому с чего-то надо начинать очищения. С НБУ начнем. И если они думают, что мы сегодня или завтра уйдем, и начали давить на наших активистов, приезжать к ним по ночам, то это не поможет – количество людей будет только увеличиваться. Люди даже из Закарпатья приезжают, чтобы поучаствовать в митинге. Мы победим, потому что мы правы. Это наша земля!» – констатировал политик.

Также парламентарий акцентировал внимание на том, что правительственные реформы, в частности образовательная и реформа здравоохранения, весьма последовательны, если исходить из того, что их целью является уничтожение Украины.

«Согласно образовательной реформе правительства, в школах будет меньше алгебры и больше физкультуры. Это правильно и понятно. Рабы должны быть необразованными и физически сильными, и это они делают с людьми. Реформа здравоохранения. Такая же «честность и последовательность» – онкологических больных лечить не надо. Это сказала и. о. министра здравоохранения. Психически, я считаю, нездоровый человек. Просто не может нормальный человек сказать, что не надо лечить людей. Скорые помощи у нас забирают. У нас теперь будет парамедики. Кто такие парамедики? Не знаю ни я, ни они. Дальше. Теперь каждая бабушка, как сказал министр наш, в селе особенно, сможет по гугл-мэпу найти себе врача и лекарство. Эти шизофреники никогда не были в украинском селе. Она (нынешняя власть. – Ред.) приехала к нам откуда-то из дальних краев, где, может быть, везде стоят компьютеры. Но у нас-то этого нет! Как же будут лечиться люди? Как будут в сельских местностях вообще врачи доходить до человека?» – возмутился Рабинович.

Народный депутат добавил, что такая же «последовательность» наблюдается в пенсионной реформе и реформе земли, которые, по его мнению, являются убийственными для украинцев.

«Пенсионная реформа. Та же последовательность. Люди, подумайте сами. Средняя продолжительность жизни в Украине 64 года, а в 65 человек должен выйти на пенсию. То есть год после смерти мы должны на них пахать еще, и они называют это реформой! Это убийство людей. И наконец реформа земли – эта реформа самая страшная. Потому что когда мы уже их уберем всех и начнем принимать нормальные законы, нам знаете, что скажут? У вас уже нет земли. Она продана. Мы должны будем получать разрешения пойти с ребенком выйти. Это будет уже не земля Украины. Поэтому я считаю, что 4 реформы, направленных на уничтожения Украины, последовательно проводятся эти правительством», – отметил лидер партии «За життя».

Политик попросил людей запоминать имена тех нардепов, которые голосуют за законы уничтожения страны.

«Я прошу всех, кто нас слушает, запоминайте, кто в Верховной Раде поднимет руку, голосуя за эти законы - законы уничтожения страны. Я раньше не верил, что вообще хоть одни найдется. Они приходили в парламент в зеленых куртках, любящие Украину, все время пели гимны, а сейчас что делают? Сейчас прячут глаза и голосуют против народа, за который они якобы умирали. Что это за патриоты такие? Может, лучше без них? Какой-то странный подход к патриотизму - забрать землю, забрать пенсию, забрать зарплату - и это патриоты? Вот это и есть Рада. Это «зрада»! Самая низкая пенсия в Европе – это «зрада». Номер один по коррупции в мире – это «зрада». Это все принесли они нам, и мне все равно под какими лозунгами это делалось. Когда человек любит страну, он приносит ей счастье. Есть единственный критерий результата любого правительства: если в результате его работы жить вам стало лучше – правительство хорошее; если стало хуже – правительство плохое. Если жить совсем невыносимо – правительство полное дерьмо! И это правда», – констатировал Рабинович.