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В ООН сообщили о пытках и жестоком обращении со стороны украинских военных в отношении лиц, которые связаны с боевиками на Донбассе. Об этом говорится в 19 докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) по ситуации с правами человека в Украине в период с 16 мая до 15 августа 2017 года.

Сообщается, что военные ВСУ задерживали подозреваемых в связях с конфликтом на Донбассе и перед тем, как передать их в официальные места содержания под стражей, удерживали их под стражей в течение суток и более без связи с внешним миром.

«Например, в июне 2017 года четырех человек удерживали под стражей без связи с внешним миром в подвале, в течение примерно 24 часов, за это время одна жертва была избита, а другому человеку угрожали физическим насилием, в том числе с использованием электрического тока, ради того, чтобы получить от них информацию», - говорится в документе, сообщает УНИАН.

Также организация зафиксировала несколько случаев использования таких методик допросов, которые могут рассматриваться как пытки, в том числе имитацию казни и использования электрошокера».

В докладе также сообщается, что в мае 2017 года в Мариуполе женщину заманили к позициям батальона «Азов», где ей завязали глаза и увезли в неизвестном направлении. Ее били по коленям прикладом винтовки и угрожали похоронить на месте, поэтому она согласилась сотрудничать. Лица, которые совершили нарушения, сообщили правоохранительным органам, что они захватили члена вооруженной группы, после чего сотрудники полиции допросили без присутствия адвоката, и она подписала протокол допроса, в котором признала свою принадлежность к вооруженной группе. На следующий день ее «признание» было снято на видеокамеру. После этого ее перевели в здании СБУ в Мариуполе, где ей пришлось повторить свое признание двум сотрудникам СБУ.
ForUm

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