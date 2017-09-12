Адвокаты Михаила Саакашвили заявляют, что будут обжаловать лишение его гражданства в Высшем админсуде.

Об этом сказал один из защитников Саакашвили Маркиян Галабала, сообщает Укринформ.

«Мы ждем судебного разбирательства админпротокола, чтобы продолжать отстаивать свою позицию. Одним из дальнейших наших шагов будет обжалование указа Президента о лишении Саакашвили гражданства Украины в Высшем админсуде», - заявил Галабала.

Напомним, 10 сентября лишенный украинского гражданства экс-глава Одесской ОГА Михаила Саакашвили перешел границу с Польшей на украинской стороне ПП «Шегини».

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

По данному факту полиция внесла в ЕРДР сведения по признакам преступления по ст.332 «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». Позже уголовное производство начали расследовать еще по одной статье – части 2 статьи 342 (сопротивление сотруднику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему при исполнении этими лицами возложенных на них обязанностей по охране общественного порядка).

Вместе с Саакашвили границу незаконно пересекли 5 народных депутатов и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал привлечь к уголовной ответственности организаторов незаконного пересечения границы.

Президент Петр Порошенко назвал прорыв преступлением и отметил, что инцидент должен быть оценен исключительно правовым путем.

12 сентября Саакашвили ознакомился с протоколом об административном правонарушении и подписал этот документ и возражения к нему.