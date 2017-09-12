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До конца 2017 года «Укрзализныця» запустит два новых поезда в Вену и Будапешт, а из Одессы в Кишинев начнет курсировать обновленный поезд. Об этом на брифинге заявил и. о. председателя правления компании Евгений Кравцов на пресс-конференции.

По словам Кравцова, запуск поезда в Вену ознаменует возобновления железнодорожного сообщения с Австрией. Кроме того, новый поезд будет ходить между Чопом и Будапештом, сообщает 112 Украина.

Как отметил и.о. главы «Укрзализныци», обновление железнодорожного сообщения также ожидается на направлении Одесса - Кишинев. В молдавскую столицу можно будет добраться всего за три часа.

 
ForUm

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