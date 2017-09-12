Президент Украины Петр Порошенко надеется, что международное сообщество в результате скоординированных действий заставит Россию принять концепцию размещения миротворческих сил на востоке Украины.

Об этом глава государства заявил в Киеве во время посещения тренировки национальной сборной команды Украины для участия в соревнованиях «Игры непокоренных», сообщает Укринформ.

«Я очень надеюсь, чтобы на сегодняшний день идея Украины о миротворцах нашла поддержку у всех. И фактически мы сможем обеспечить скоординированное воздействие на позицию РФ, чтобы она также приняла этот сценарий, и мы на Донбассе остановили эту войну», - сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что в своем выступлении на заседании Генассамблеи ООН он будет акцентировать внимание именно на необходимости введения миротворческих сил на восток Украины.

Как сообщал ForUm, 5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для гарантирования безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Россия уже направила председателю Совета Безопасности ООН Текеде Алему и генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения на Донбассе.

Это мнение решительно отвергли в Украине, где отметили, что любая миротворческая миссия или под эгидой ООН, или ЕС, или ОБСЕ, должна располагаться на всей оккупированной территории, и, в частности, участке российско-украинской границы, и в такой миссии не может участвовать Россия как государство-агрессор.

Президент Петр Порошенко исключил согласование размещения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) с представителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

11 сентября президент РФ Владимир Путин в разговоре с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель высказал готовность дополнить проект резолюции Совета безопасности о размещении миротворцев во всех местах поездок наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.