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Президент Петр Порошенко посетил тренировку представителей национальной сборной команды Украины, которая примет участие в международных соревнованиях «Игры непокоренных» - мирового первенства среди военнослужащих и ветеранов, которые получили ранения во время выполнения своего долга. Об этом сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Украина впервые получила право принять участие в «Играх непокоренных» в 2017 году в Торонто, как настоящий союзник НАТО в миротворческих операциях по всему миру.

Президент призвал поддерживать команду украинских воинов, которые проявили себя не только на фронте. «Я просил бы всех украинцев не только в Украине, но и по всему миру, поддержать наших героев. Мы будем болеть, а они будут бороться за чемпионство на «Играх непокоренных», - сказал он.

Президент сообщил, что уже обсуждал с профильным министром вопрос о возможности проведения таких соревнований в нашем государстве. По его словам, если украинская команда хорошо выступит, Министерство молодежи и спорта подготовить соответствующие условия для участия Киева в определении следующей очередности принимающей стороны «Игорь непокоренных».  

«Прошу всех держать кулаки за нашу сборную, болеть за нашу сборную и пожелать им побед – побед на спортивных площадках и побед над вызовом с боевым ранением», - еще раз призвал Порошенко.

Он также сообщил, что собирается поддержать украинскую команду в Торонто, поскольку планирует посетить с визитом Канаду после участия в Генассамблее ООН. 
ForUm

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