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Предусмотренное проектом государственного бюджета Украины на 2018 год повышение с 1 января минимальной заработной платы до 3 723 гривен не спровоцирует ускорение инфляции, считает заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

«Повышение минимальной заработной платы в тех пределах, которые озвучил Минфин, не создаст существенного давления на наши прогнозы и на инфляцию», - сказала Рожкова журналистам, сообщает УНИАН.

Она напомнила, что повышение минимальной заработной платы с 1 января 2017 года до 3,2 тыс. грн не оказало существенного влияния на показатель инфляции.

Кроме того, Рожкова отметила, что ускорение инфляции в августе в годовом выражении связано с временными сезонными, а не фундаментальными факторами.

Напомним, минимальная зарплата в 2017 году установлена с 1 января на уровне 3,2 тыс. грн.

Правительство прогнозирует дальнейшее повышение минимальной заработной платы на фоне роста экономики в следующем году. 
ForUm

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