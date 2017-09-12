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С сегодняшнего дня каждый желающий может беспрепятственно подготовиться к сдаче теоретического экзамена по ПДД для получения водительского удостоверения в сервисных центрах МВД. На сайте Главного сервисного центра МВД обнародовали новые вопросы тестов с вариантами ответов, все их можно скачать бесплатно по ссылке.

Кроме того, на сайте работает бесплатный онлайн-тест 24/7, с помощью которого каждый водитель может проверить свои знания. Он полностью соответствует реальным условиям сдачи теоретического экзамена: длится 20 минут и состоит из 20 вопросов, которые система для каждого нового теста генерирует рандомно. Количество попыток пройти тест неограниченно.

«Новый сервис вызвал бум интерес тысяч людей: за 2 месяца на сайте зарегистрировалось 40 425 граждан. Общее количество попыток сдать тест – 926519, из них успешное – 251 668. Новые вопросы тестов по ПДД и свободный доступ к ним – важный первый шаг в плоскости изменений процесса сдачи экзамена для получения водительского удостоверения. Вторым станет введение фото- и видеофиксации практической части сдачи экзаменов», - отметил начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

Напомним, новые тесты презентовали и запустили 1 июля 2017 года.  

 
ForUm

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