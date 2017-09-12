В среду, 13 сентября, в Киеве переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +19...+21 градус. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11...+17 градусов, днем +15...+21 градус. В Карпатах ночью и утром небольшой дождь, температура ночью и днем +7...+12 градусов.

В Моршине ночью и утром небольшой дождь, температура ночью +12...+14 градусов, днем +18...+20 градусов. В Трускавце ночью и утром небольшой дождь, температура ночью +12...+14 градусов, днем +19...+21 градус. В Сваляве ночью и утром небольшой дождь, температура ночью +12...+14 градусов, днем +19...+21 градус.

На севере Украины переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь, в Сумской области без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+18 градусов, днем +15...+23 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, только в Винницкой области ночью и утром небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+20 градусов, днем +18...+28 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Харьковской области небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Харьковской области местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15...+21 градус, днем +25...+31 градус.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с.

12 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +21...+23 градуса, в Днепре возле Киева +18 градусов.