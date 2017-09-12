Украинского режиссера Олега Сенцова, в 2015 году приговоренного в России к 20 годам колонии за «терроризм», этапировали из иркутского СИЗО.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иркутской области.

«В иркутском СИЗО-1 получена информация, что Сенцова сегодня вывезли из Иркутска в Челябинск», - сказал член ОНК.

О причинах перевода Сенцова пока неизвестно.

Напомним, ранее российская правозащитница и журналистка Зоя Светова сообщила о возможном переводе Сенцова в колонию в Иркутске. Позже правозащитный портал Совета правозащитников Иркутской области подтвердил его этапирование в иркутскую тюрьму.

Позже его адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что Сенцова этапировали из СИЗО-1 Иркутска.

Как известно, 25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Он обвинялся в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.

В феврале 2016 года адвокат Марк Фейгин сообщил, что Сенцова этапировали в Якутию.