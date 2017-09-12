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В Киеве в конце прошлой недели избили экс-главу Государственной службы геологии и недр Украины Николая Бояркина. У него ушибы и гематомы.  

Об этом сам Бояркин сообщил Укринформу.

«Что касается моего здоровья. Выгляжу ужасно, потому что из-за рассеченного лица и брови имею огромную гематому. Спасибо, что сохранили хоть глаза. А так, думаю, никто бы меня и не узнал сейчас. Соответствующее заявление в райотделе, надеюсь, полицейским удастся найти негодяев и заказчиков», - отметил он.

По мнению Бояркина, дело имеет характер заказа, поскольку нападавшие были с оружием, а именно – с пистолетом и ножом. Но при избиении никаких личных вещей не похитили.

«Не думал, что в 21 веке еще практикуют такие расправы. Это был явно не грабеж, потому что деньги и мобильный телефон оставили при мне. Ничего не взяли», - отметил он.

Бояркин работал и.о. председателя Госгеонадр с 2015 года до 25 мая текущего года. В мае со скандалом были назначены новые руководители ведомства – первый заместитель председателя Николай Фощий и заместитель председателя Олег Кирилюк (последний также исполняет обязанности председателя Госгеонедр).

Указанные руководители были назначены, несмотря на решение Киевского апелляционного административного суда, который, в частности, признал незаконным конкурс на должности заместителя и первого заместителя председателя Государственной службы геологии и недр Украины и обязал провести его повторно.

По данным Укринформа, в мае Бояркин вернулся на должность, которую занимал до назначения и.о. председателя Госгеонадр, а именно – в Департамент организационно-аналитической работы и управления персоналом Госгеонадр. 
ForUm

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