За прошедшие сутки в Киеве госпитализированы шесть человек, которые отравились грибами. Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения КГГА Дмитрий Турчак.

«Каждый год медики подчеркивают, что отравление грибами может быть смертельно опасным. И, несмотря на это, далеко не все любители «тихой охоты» придерживаются основных правил сбора и употребления этого продукта», - отметил он.

Главное, что беспокоит врачей, по словам Турчака, это то, что отравившийся человек часто занимается самолечением и теряет время.

«Важно запомнить основные признаки грибного отравления: тошнота, рвота, боль в животе, расстройство желудка, повышение температуры тела. При употреблении некоторых видов грибов (красных мухоморов, волоконниц), которые поражают нервную систему, могут появиться галлюцинации, расстройство или потеря сознания, нарушение дыхания и сердечной деятельности», - отметил Турчак.

Также он рассказал о первой помощи при подозрении на отравление грибами.

Во-первых, не мешкая, необходимо вызвать «скорую». Одновременно, не ожидая ее прибытия, немедленно промыть желудок: выпейте 5-6 стаканов кипяченой воды, нажмите пальцами на корень языка, чтобы вызвать рвоту, примите активированный уголь (4-5 таблеток). Можно сделать очистительную клизму. Необходимо пить много жидкости.

«И еще раз призываю помнить: отравление грибами очень тяжело поддается лечению. Поэтому обращайтесь к врачам сразу же после появления любого из описанных симптомов. Промедление и самолечение может стоить жизни», - подчеркнул Турчак.