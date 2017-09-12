также в разделеПроисшествия
Около 20 мужчин в масках пытались захватить предприятие на Черкасчине 28
Экс-глава Госгеонедр заявил, что его избили 36
ООН: На Донбассе погибли и получили ранения почти 35 тысяч человек 40
Приморское направление остается горячей точкой в АТО 39
Десантников в Кировоградской области застрелил сослуживец 90
Пьяный офицер угрожал солдатам подрывом гранаты, открыто дело 51
В мариупольской многоэтажке прогремел взрыв, есть жертвы 291
За прошлые сутки в зоне АТО погиб 1 военный, еще один – ранен 147
На Ривненщине подрались старатели, лесники и полиция 86
Ситуация в АТО обострилась: ранены 5 военных 161
Ряд городов Луганщины остались без воды и света 142
В Балаклее военные обстреляли самолет, пролетевший над воинской частью 227
На Донбассе в результате обстрела погиб военный 160
Возле Донецка на растяжке подорвался боец «Правого сектора» 293
В Черкасской области фура врезалась в военный тягач, погиб солдат 81
На Луганщине в руках мужчины взорвался боеприпас 101
АТО: 34 обстрела за сутки, потерь нет 72
На Ривненщине отравились 16 первоклассников 67

Пилот, пострадавший во время аварии одномоторного самолета в Нововодолажском районе Харьковской области, скончался в реанимационном отделении Харьковской городской больницы скорой помощи.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на директора Департамента по вопросам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрия Сидоренко.

«В 09:30 в больнице скончался пилот, который пострадал во время аварии одномоторного самолета в Нововодолажском районе. По словам медиков, мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью», - отметил Сидоренко.

Напомним, 11 сентября около 09:00 в Харьковской области разбился одномоторный самолет НАРП-1, который обрабатывал поля химикатами. 55-летний летчик был госпитализирован в Харьковскую городскую больницу скорой помощи с переломами конечностей и позвоночника.

По словам госинспектора по авиационному надзору за летной эксплуатацией Управления региональных инспекций Госавиаслужбы Украины Виктора Краснощекова, самолет по неизвестным пока причинам сразу после взлета провел неудачную посадку на поле и разбился. Очевидцы утверждают, что самолет упал сразу после взлета винтом вниз, его погасили с помощью местной пожарной машины.

По данным Госавиаслужбы, свидетельство пилота у летчика закончилось: «Летная годность самолета закончилась в июне 2016 года».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

56
Теги