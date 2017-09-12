Пилот, пострадавший во время аварии одномоторного самолета в Нововодолажском районе Харьковской области, скончался в реанимационном отделении Харьковской городской больницы скорой помощи.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на директора Департамента по вопросам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрия Сидоренко.

«В 09:30 в больнице скончался пилот, который пострадал во время аварии одномоторного самолета в Нововодолажском районе. По словам медиков, мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью», - отметил Сидоренко.

Напомним, 11 сентября около 09:00 в Харьковской области разбился одномоторный самолет НАРП-1, который обрабатывал поля химикатами. 55-летний летчик был госпитализирован в Харьковскую городскую больницу скорой помощи с переломами конечностей и позвоночника.

По словам госинспектора по авиационному надзору за летной эксплуатацией Управления региональных инспекций Госавиаслужбы Украины Виктора Краснощекова, самолет по неизвестным пока причинам сразу после взлета провел неудачную посадку на поле и разбился. Очевидцы утверждают, что самолет упал сразу после взлета винтом вниз, его погасили с помощью местной пожарной машины.

По данным Госавиаслужбы, свидетельство пилота у летчика закончилось: «Летная годность самолета закончилась в июне 2016 года».