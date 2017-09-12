Служба безопасности Украины готова подключиться к расследованию незаконного пересечения госграницы бывшим главой Одесской ОГА и экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и его сторонниками.

Об этом говорится в заявлении пресс-центра ведомства.

«Служба безопасности Украины считает недопустимым организацию любых правонарушений на государственной границе Украины, которая является одним из символов суверенного государства. Спецслужбой в пределах своих полномочий будет оказана всесторонняя помощь в расследовании этого преступления», - заявили в СБУ.

Напомним, 10 сентября экс-глава Одесской ОГА Михаила Саакашвили перешел границу с Польшей на украинской стороне ПП «Шегини».

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

По данному факту полиция внесла в ЕРДР сведения по признакам преступления по ст.332 «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

Вместе с Саакашвили границу незаконно пересекли 5 народных депутатов и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал привлечь к уголовной ответственности организаторов незаконного пересечения границы.

Президент Петр Порошенко назвал прорыв преступлением и отметил, что инцидент должен быть оценен исключительно правовым путем.