Сотрудники Генпрокуратуры и Государственной фискальной службы провели ряд обыском в доме чиновников времен президентства Виктора Януковича, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Так, департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 255 УК Украины, по подозрению экс-президента Виктора Януковича в создании преступной организации, руководстве ею и ее деятельностью; по фактам совершения указанной преступной организацией в период 2010-2014 годов узурпации власти; завладения государственным имуществом и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах; легализации имущества добытого преступным путем; злоупотребления служебным положением должностными лицами правоохранительных органов, повлекшее тяжкие последствия; организации высшими должностными лицами государства превышение власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов в период с ноября 2013 по февраль 2014 года, что привело к массовым жертвам среди протестующих.

В ходе досудебного расследования на основании полученной информации от Государственной фискальной службы Украины установлено, что ряд предприятий связанных между собой, зарегистрированных в Винницкой, Киевской и Одесской областях и Киеве, имеющие прямое отношение к одному из бывших высокопоставленных чиновников (подозреваемого в данном производстве), в период 2016-2017 годов не отражали в налоговой отчетности приобретение экспортируемой продукции, что свидетельствует о проведении незаконных операций по легализации товаров неустановленного происхождения. Установлено, что экспортируемая продукция закупалась у фермерских хозяйств и других сельхозпроизводителей за наличные, без соответствующего ее официального учета. Кроме того, указанными предприятиями не отображались в налоговой отчетности полученных доходах и, соответственно не уплачивались налоги на прибыль и добавленную стоимость.

Вместе с тем, указанная группа субъектов хозяйственной деятельности, зарегистрированная на ряд подконтрольных подставных лиц, использовалась для документального оформления незаконных операций по экспорту продукции неустановленного происхождения.

В ходе досудебного расследования в указанном уголовном производстве проведен ряд обысков по месту жительства лиц, причастных к совершению преступлений, в том числе бывших чиновников и людей (организаторов, соисполнителей), которые зарегистрировали (перерегистрировали) на подставных лиц ряд предприятий с целью прикрытия незаконной деятельности по легализации доходов, полученных преступным путем, и использовали их для проведения указанных незаконных операций по экспорту товаров без отражения в налоговой отчетности операций по ее приобретению и уплаты соответствующих налогов.

По результатам обысков по месту жительства одного из бывших чиновников обнаружены и изъяты денежные средства в сумме более 200 тыс. долларов, 3 кг золота, драгоценные изделия, картины и иконы, документы и черновые записи, касающиеся служебной деятельности, а именно проведение силовых операций правоохранительных органов по противодействию протестным акциям, оружие и боеприпасы.

Во время обысков по месту жительства соучастников преступной группы и офисных помещений изъяты бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность, поддельные печати органов государственной власти и печати предприятий с признаками фиктивности, нерезидентов, штампы и печати нотариусов.

По результатам обысков на предприятиях (в портах и ​​зерновых терминалах), где проходил незаконный экспорт, изъято продукции по предварительным данным следствия на общую сумму около 200 млн грн. Операции по экспорту указанных товаров осуществлялись без отражения в налоговой отчетности и уплаты соответствующих налогов.

В настоящее время решается вопрос о привлечении причастных к указанным преступным действиям лиц к уголовной ответственности.