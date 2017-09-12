Лидер партии «Рух новых сил», экс-глава Одесской областной государственной администрации, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказался подписывать документы о факте незаконного пересечения государственной границы, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

По данным ведомства, после организованного Саакашвили и отдельными народными депутатами факта незаконного массово пересечения государственной границы Украины в пункте пропуска «Шегини», ГПСУ обратилась ко всем, кто незаконно пересек границу с просьбой вернуться в пункт пропуска, юридически оформить факт пересечения границы и дать возможность пограничникам оформить необходимые административно-процессуальные документы. Только в течение вчерашнего дня в пункт пропуска прибыли 14 граждан Украины и других государств для решения этого вопроса.

Поскольку Саакашвили не прибыл в пункт пропуска и заявил, что не собирается этого делать, сегодня пограничный наряд прибыл к месту его временного проживания, гостиницу «Леополис» во Львове, для того чтобы уже во второй раз сообщить ему о факте незаконного пересечения границы, подписать и вручить необходимые процессуальные документы.

«Михаил Саакашвили отказался подписывать документы о факте незаконного пересечения государственной границы, а его окружение блокирует пограничный наряд, сопротивляется законным действиям правоохранительных органов и не позволяет пограничникам выполнить свои обязанности, что влечет за собой другую, уже уголовную ответственность», - говорится в сообщении.

Напомним, 10 сентября экс-глава Одесской ОГА Михаила Саакашвили перешел границу с Польшей на украинской стороне ПП «Шегини».

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

По данному факту полиция внесла в ЕРДР сведения по признакам преступления по ст.332 «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

Вместе с Саакашвили границу незаконно пересекли 5 народных депутатов и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал привлечь к уголовной ответственности организаторов незаконного пересечения границы.

Президент Петр Порошенко назвал прорыв преступлением и отметил, что инцидент должен быть оценен исключительно правовым путем.