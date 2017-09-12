9 сентября в Киеве состоялся юбилейный 10-й Кубок Барбоса – выставка беспородных собак и настоящий праздник для участников и зрителей. С каждым годом это мероприятие привлекает все больше владельцев счастливых беспородных собак, которые собственным примером подтверждают девиз мероприятия – «Для дружбы не важна порода!».

За 10 лет «Кубок Барбоса» значительно вырос – если на первом мероприятии в парке было 60 участников, то в этом году на территории ВДНХ разместилось более 250 участников и несколько тысяч зрителей со своими питомцами. Выставка уже давно переросла в фестиваль - с ярмаркой, зонами отдыха и стендами партнеров, поддерживающими беспородных, но таких преданных и умных собак.

Беспородные, или, как их называют владельцы «бесподобные» собаки, как и на обычных кинологических выставках, участвуют в конкурсах, но особенных – «Как две капли воды», «Голос Барбоса», «Лучшие уши», «Чернее черного» и других. Кубок организован так, что каждый участник получает свою толику внимания – ведь у каждой собаки есть история попадания в семью. Многие из них были спасены, и глядя на фотографии этих животных до и после попадания в семью, сложно поверить, что такие метаморфозы возможны.

«Мои дети без меня пошли в приют и выбрали самую несчастную собаку, которая там была. Можно сказать, что в этот момент она сорвала свой собачий джек-пот. Ей было всего два с половиной месяца, и она оказалась больной. За три месяца мы ее вылечили – и в результате получили самую лучшую, самую любимую собаку», - рассказала одна из участниц Кубка.

«Кубок Барбоса расширяется с каждым годом, и мы хотим привлечь еще больше людей. Посмотрев на наших участников, зрители часто решают взять себе беспородную собаку, а это и есть наша большая цель, - рассказывает Ирина Терещенко, организатор конкурса и глава Молодежной лиги защиты животных. - Наши участники – особенные люди, которые берут на себя полную ответственность за собаку. Они активные, отзывчивые и искренние, часто волонтеры или активисты, «адвокаты» беспородных собак. Нам пишут и рассказывают множество историй, о том, как Кубок Барбоса вдохновил на выбор именно беспородной собаки или обогатил отношения c четырехлапым другом, благодаря занятиям и подготовке к участию».

Кубок Барбоса ежегодно собирает не только людей, любящих собак, но и ответственные компании. Один из постоянных партнеров конкурса – компания Mars Украина, которая не только долгие годы поддерживает организацию мероприятия, но и предоставляет участникам высококачественные корма для собак PEDIGREE.

«Мы рады, что благодаря совместным усилиям все больше и больше отзывчивых людей обращают внимание на беспородных собак, проблему бездомных животных и принимают ответственное решение принять их в свои семьи, коренным образом меняя жизнь этих животных к лучшему», – заявил директор по корпоративным связям Mars Украина Руслан Скиба.