Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению дело о похищении российскими спецслужбами на территории Беларуси украинца Павла Гриба.

Об этом сообщил министра юстиции Украины Павел Петренко.

«Рассмотрев представленные материалы, 11 сентября, Европейский суд по правам человека принял решение об отложении рассмотрения вопроса о применении Правила 39 Регламента Европейского суда до получения необходимой информации от правительства Российской Федерации», - написал он в Facebook.

По представлению Игоря Гриба, отца похищенного парня, суд принял решение истребовать у представителей РФ данные о состоянии здоровья Павла для дальнейшего рассмотрения дела.

Срок для предоставления Россией информации – 25 сентября 2017 года.

Как сообщал ForUm, 24 августа 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

По информации отца, Павел находится в розыске по ст. 205 УК РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю г. Сочи. Он предположил, что ФСБ выманила Павла в Гомель под видом встречи с девушкой и провела задержание.

По информации СМИ, девушка из Сочи призналась, что сотрудники ФСБ РФ заставили ее выманить украинца в Беларусь.

7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.

МИД Украины обратилось с требованием к российской стороне безотлагательно допустить украинских консулов ​​к Грибу.

8 сентября в МВД Беларуси заявили, что украинца не задерживалиместные органы внутренних дел и в милицию он не обращался.