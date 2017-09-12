На рассмотрении в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства находится проект государственной строительной нормы, в котором предлагается уменьшить ширину полосы движения в городах. Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на «Укравтодор».

В проекте ГСН «Сооружения транспорта. Улицы и дороги населенных пунктов» ширина полосы движения в городах предусмотрена на уровне 3,0 м, жилых улиц и проездов- 2,75 м, магистральных дорог в крупных городах – 3,5 м.

Действующими сегодня строительными нормами ширина полосы движения предусмотрена 3,75 м – для I и II категорий дороги, 3,50 м - для III, 3,0 м - для IV, а для V категории ширина проезжей части предусмотрена на уровне 4,5 м без разделения ее на полосы движения.

Вместе с тем, в населенных пунктах, в которых действует ограничение скорости до 60 км/ч, разрешается сужать ширину полосы движения до 3,25 м с установлением дорожных знаков.

Напомним, ранее в «Укравтодоре» предложили снизить максимальную скорость в городах до 50 км в час.