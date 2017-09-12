Общественная организация инвалидов имеет отношение к скандальному новострою «Kadorr Group»

Заказчиком строительства двухсекционного 24-этажного дома «27-я Жемчужина» в курортном районе Одессы выступила общественная организация инвалидов «Помощь и защита». Директором и учредителем данного юрлица являются далеко не инвалиды, а представители влиятельных бизнесменов – Аднана Кивана и Игоря Маркова. Так, согласно единому государственному реестру юрлиц директором ООИ «Помощь и защита» выступает один из подрядчиков «Кадорра» Федор Иванович Крыжановский, а соучредителями - знакомые экс-нардепа Игоря Маркова. При этом сам бизнесмен сирийского происхождения Аднан Киван публично придерживается проукраинских взглядов и обвиняет депутатов городского совета в сепаратизме

«Сепаратистская Жемчужина»

Изначально директором ООИ «Помощь и Защита» выступал экс-депутат горсовета от партии «Родина» Алексей Владимирович Рыбаков. Помимо участия в политпроекте Игоря Маркова, он также трудился на позиции менеджера в компании все того же Маркова ООО «Инвестиционная группа Славянский альянс».

Помимо участия в политпроекте Игоря Маркова, он также трудился на позиции менеджера в компании все того же Маркова ООО «Инвестиционная группа Славянский альянс».

Основным активом общественной организацией «Помощь и защита» являлся приобретенный недостроенный огромный санаторий-профилакторий «Нефтяник» вместе с землей. Кстати, на прилегающей земле в 2007-м году Игорь Марков успел построить жилую высотку «Белый парус», и в дальнейшем намеревался застроить также территорию под корпусами «Нефтяника».

Как известно, экс-нардепу Игорю Маркову ныне приходится скрываться заграницей от украинского правосудия. Поэтому в конце 2015 года на территории санатория началась стройка под эгидой «Кадорр групп» без каких-либо на то законных оснований, поскольку заказчиком строительства было ООИ «Помощь и защита» как землепользователь и собственник старых зданий санатория. Земля на тот момент еще имела целевое назначение под «строительство и обслуживание санаторно-оздоровительных учреждений», что подтверждается указанием старого госакта с данным целевым назначением в декларации о начале строительных работ на участке.

Стоит отметить, что уже в начале 2016 года вопрос с землей был разрешен. 27 апреля 2016 года сессия Одесского горсовета утверждает новые проекты землеустройства. Участок документально делится надвое - площадью 3, 18 га и 2, 66 га и меняется его целевое назначение - под жилую застройку. Такой же статус земель позже был закреплен и в зонинге г. Одессы (ред. – смешанная застройка).

Также произошли и перетурбации в общественной организации инвалидов. По информации портала youcontrol.com.ua ООИ «Помощь и защита» вместо Алексея Рыбакова возглавил Федор Григорьевич Крыжановский, который до этого был директором и соучредителем главного подрядчика и проектировщика «27-й Жемчужина» ООО «Алькарим-Буд». Алексей Рыбаков и В.Афтанюк (ред. - входил в список партии «Родина» на выборах 2010 года в Одесский горсовет) остались в составе основателей ООИ «Помощь и защита». Исходя из причастности к партии «Родина», их условно можно считать людьми Игоря Маркова.

Возглавив ООИ «Помощь и защита» Крыжановский покидает ООО «Алькарим-Буд», хотя остается в других структурах, тесно сотрудничающих с «Кадорр Групп».

Достояние рейдерского прошлого

Уместным будет вспомнить, каким образом некогда государственный актив попал в руки бизнесмена. Изначально санаторный комплекс входил в состав государственного предприятия «Нефтяник». Позже все его активы в виде незавершенного строительства пяти-четырнадцатиэтажного здания спального корпуса с подвалом, двухэтажного здания культурного центра с подвалом; четырехэтажного здания лечебно-диагностического центра с подвалом; одноэтажного здания овощехранилища и четырех артезианских скважин передаются в открытое акционерное общество «Нефтяник». Затем ОАО «Нефтяник», якобы, банкротится компаниями, связанными с Игорем Марковым – СКФ ООО «Стройинтех» и ООО «Мосинвест». У этих компаний один и тот же учредитель «Ренесанс Партисипэйшнс ЛТД», а директором СКФ ООО «Стройинтех», в свою очередь, до сих пор является экс-помощник нардепа Игоря Маркова Константин Аркадьевич Розов.

Таким образом, недвижимое имущество перешло в ООО «Мосинвест» всего лишь за 2,5 млн гривен, а вскоре по акту приема-передачи постройки «Нефтяника» безвозмездно передаются в собственность ООИ «Помощь и защита».

Данная схема стала объектом уголовное производства №12013170110003846 от 06.10.2013 по факту мошенничества в особо крупных размерах.

Безуспешную попытку отбить госучреждение предпринимало и Министерство топлива и энергетики, в чьем ведении находился «Нефтяник». Хотя министерские юристы приводили серьезные доводы в пользу незаконности отчуждения имущества через открытые торги «Мосинвесту» в порядке исполнительного производства. Например, на недостроенные здания отсутствовали правоустанавливающие документы.

Отдельным вопросом в рейдерской схеме стоял вопрос земли. Так, в Одесском управлении земельных ресурсов не стали выдавать госакт на ОАО «Нефтяник», посчитав, что для этого нет законных оснований. Однако, позицию чиновников юристы Игоря Маркова оспорили в суде и согласно решению хозсуда от 31.05.2006 года земельные ресурсы и кадастр обязывают выдать документы на земельный участок площадью 5,8459 га для «Нефтяника». Следующий шаг через шесть месяцев был точно такой же – после получения ООИ «Помощь и защита» от «Мосинвеста» всех зданий санатория, документы на землю также легализируются решением суда от 01.12.2006. Госакт выдается 19.12.2006. Как было сказано выше, уже в конце 2015 в связи со сменой целевого назначения участка были выданы новые документы на землю, и все забыли, каким образом она вообще попало в частную собственность.

Можно вернуть!

Юрист юридической компании «Никитин и парнеры» Игорь Николаевич Невингловский считает, что все активы санатория «Нефтяник» можно вернуть.

- В Украине не так давно был принят закон о спецконфискации. Он предполагает изъятие активов, полученных незаконным путем. В частности, его действие распространяется и на статью 190 Уголовного кодекса (мошенничество), по которой еще в 2013 году правоохранители пытались расследовать факт рейдерства санатория-профилактория Минтопэнергетики, - рассказал юрист.

Таким образом, теоретически при наличии государственной воли, огромную территорию прибрежной зоны с лечебными источниками возможно спасти, изъяв ее у застройщика в рамках уголовного производства. Учитывая, что «Кадорр групп» недавно была отменена основополагающая градостроительная документация для возведения небоскреба на ул. Каманина, может быть, дело дойдет и до возврата имущества, то есть земельного участка.

Кроме того,в МОЗ Украине вспомнили, что на территории бывшего санатория-профилактория «Нефтяник» были четыре скважины, вода одной из которой имела целебные свойства. Это означает, что Одесский горсовет имеет право вернуть землям статус оздоровительных, тем самым «похоронив» планы амбициозного застройщика.