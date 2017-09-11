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Задымление без последующего горения в тоннеле столичного метрополитена между станциями «Контрактовая площадь» и «Тараса Шевченко» произошло из-за попадания масла на перемычку контактной рельсы. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Жертв и пострадавших нет. Поездов в тоннеле на данном участке нет. Была приостановлена ​​работа 3 станций метрополитена, а именно: «Тараса Шевченко», «Контрактовая площадь» и «Петровка».

На место происшествия привлекалось 64 человека личного состава и 12 единиц техники ГосЧС.

Напомним, сегодня около 18:40 станции киевского метро «Контрактовая площадь», «Почтовая площадь» и «Тараса Шевченко» закрыли из-за задымления.  Около 21:00 от станции «Майдан Незалежности» до станции «Оболонь» по одной колее организовано челночное движение. Станции «Контрактовая площадь», «Почтовая площадь», «Тараса Шевченко» и «Петровка» открыли.
ForUm

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