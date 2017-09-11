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Военная прокуратура Кировоградского гарнизона осуществляет процессуальное руководство по делу гибели двух военнослужащих в селе Канатово. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что 10 сентября около 22:40 на территории одной из воинских частей, в Кировоградской области, военнослужащий в воинском звании солдат совершил 2 короткие очереди в направлении двух военнослужащих этой же части, которые выполняли тренировочные упражнения.

В результате полученных огнестрельных ранений старший сержант и солдат погибли на месте происшествия.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос о сообщении задержанному лицу подозрению в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Военная прокуратура Южного региона Украины выражает искренние соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих.

 
ForUm

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