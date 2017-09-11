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Военная прокуратура Черкасского гарнизона Центрального региона Украины зарегистрировала уголовное производство по ч. 4 ст. 426-1 в отношении военнослужащего высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе надзорного ведомства, 10 сентября около 19:30 во время проведения мероприятий по загрузке военной техники на одной из станций в Черкасской области (с целью перемещения), командир роты находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал подчиненному личному составу взрывом гранаты во время построения.

После того как он достал гранату и вытащил предохранительную скобу, военнослужащим подразделения удалось зафиксировать гранату в руке офицера и предотвратить трагедию.

По состоянию на данный момент военной прокуратурой Черкасского гарнизона Центрального региона Украины проведено первоочередные следственные действия.

Следствие продолжается.
ForUm

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