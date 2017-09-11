Прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрении в совершении бывшим заместителем начальника Симферопольского городского управления Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Крыму уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК Украины.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Бывший милиционер не организовал и не скоординировал должным образом имеющиеся в его подчинении силы и средства, которые осуществляли охрану общественного порядка во время проведения митинга 26.02.2014 возле здания Верховной Рады Автономной Республики Крым в городе Симферополе, что повлекло тяжкие последствия», - говорится в сообщении.

«Это уже третье подозрение бывшим руководителям правоохранительных органов Крыма, которые не обеспечили общественный порядок во время проведения мирного митинга, в результате которого погибли два человека и около двадцати получили физические повреждения различной степени тяжести. Замечу, что именно преступные действия вышеуказанного милиционера среди других стали причиной гибели людей, а не действия Ахтема Чийгоза, которого по данному факту «осудили» представители оккупационной власти», - прокомментировал прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Как ранее сообщал ForUm, Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

Дело Чийгоза российский суд рассматривал в рамках дела 26 февраля после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

11 сентября российский суд в Крыму приговорил Чийгоза к 8 годам заключения в колонии строгого режима.