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Скандал с внесением в списки «Миротворца» Михаила Саакашвили получил неожиданное продолжение. В эмоциональной переписке с пользователями соцсетей «Миротворец» признал, что Виктор Медведчук никогда не занимался антиукраинской деятельностью. На этот факт обратил внимание блогер Александр Зубченко.  

Внесение Саакашвили в список «Миротворца» вызвал очень странный скандал, напомнил блогер.

«Сначала возмутились «сепаратисты», «агенты Кремля» и представители пятой «пропутинской колонны». Не хотим, дескать, находиться в одном списке с грузинским гастролером, банкротом и лузером. Администрация, примите срочные меры! Где принцип справедливости?!! Но с этими антигосударственными элементами все понятно. С ними разговор короткий», — иронизирует он.

Тем временем событие, по словам блогера, получило неожиданное продолжение: пользователи возмутились отсутствием в «списке врагов»… оппозиционного политика Виктора Медведчука. 

«Почему Саакашвили есть, а Медведчука нет?», — задали вопрос встревоженные патриоты. Редакция «Миротворца» в ответ возмутилась до предела: «Мы третий год просим вас дать доказательства его антиукраиснкой деятельности! Третий год! Почему вы их прячете? Вы за Медведчука?» — процитировал Зубченко отрывок дискуссии, демонстрируя скрин переписки. 

Пикантности скандалу, утверждает блогер, придает тот факт, что курирует деятельность «Миротворца» советник министра внутренних дел Антон Геращенко – народный депутат из фракции «Народный фронт».

«НФ» известен тем, что систематически пытается сделать из лидера «Украинского выбора» «врага народа» и «агента Кремля». А в итоге получилось, что «партия войны» публично расписалась в том, что у нее нет никаких улик против Медведчука даже для того, чтобы внести его в список «Миротворца», — подвел итог блогер. 
ForUm

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