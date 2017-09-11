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Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что лишенный украинского гражданства бывший президент Грузии, экс-председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили лжет о посещении Государственной миграционной службы и об изъятии полицией его паспорта. Об этом Аваков сказал журналистам на брифинге в Киеве, передает УНИАН.

«Саакашвили лжет. Неоднократно лжет. Это его профессия манипулировать. Мы не располагаем ни паспортом Саакашвили, который он отдал или передал... И мы не располагаем никакими другими официальными шагами Саакашвили», - отметил глава МВД.

«В том числе он лжет о том, что посетил миграционную службу», - добавил Аваков.

Напомним, ранее Саакашвили заявил, что украинские пограничники не захотели взять его паспорт для проверки, принять его заявление в Государственную миграционную службу, а затем полицейские украли его паспорт, который он оставил в автобусе.

Полиция опровергла эту информацию.

10 сентября экс-глава Одесской ОГА Михаила Саакашвили перешел границу с Польшей на украинской стороне ПП «Шегини».

 
ForUm

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