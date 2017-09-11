В Печерском, Голосеевском, Подольском и Шевченковском районах временно ограничат холодное водоснабжение из-за плановых ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на «Киевводоканал».

Так, для надежной работы систем водоснабжения в Печерском районе запланированы ремонтные работы на ул. Цитадельной. В связи с этим с 10:00 12 сентября до 7:00 13 сентября без воды останутся дома № 4/7 и № 5/9 по ул. Цитадельной, а также дом № 3, офисное здание № 3-А и детский сад на ул. Лейпцигской.

С 21:00 12 сентября до 8:00 13 сентября из-за врезки запорной арматуры на переулке Филатова временно прекратят водоснабжение ряда зданий, в частности: на б-ре ​​Дружбы Народов № 4, № 4/2, № 4-А, № 6-А, переулке Филатова, 1, Железнодорожном шоссе № 31-57, ул. Михаила Бойчука №№ 34, 36, 36-А, 38, 44, 44/1, 44/2, 44/3, 36-А, 38-А, 40-А, 42, 34-Б, Военном проезде №№ 1-8.

В Голосеевском районе с 9:30 до 21:00 12 сентября из-за присоединения к сети новостройки воду не будут поставлять в дома № 46-А на Голосеевском проспекте и № 6 и № 8 в Демеевском переулке.

14 сентября с 8:30 до 24:00 в связи с врезкой арматуры диаметром 300 мм в Подольском районе воды не будет в домах №№ 1-Б, 3, 5-7, 9-11, 21-23, 10- А, 10-Б, 14-А, 14, 18, 20-22 на ул. Воздвиженской.

В тот же день в 21:00 начнутся работы на водопроводной сети - на углу улиц Зверинецкой и Ольшанской в ​​Печерском районе. Без воды до 7:00 15 сентября останутся дома №№ 3-38 по ул. Ольшанской и №№ 26-47 - на ул. Зверинецкой.

В Шевченковском районе 14 сентября с 10:00 до 21:00 из-за плановых работ прекратят водоснабжение домов №№ 30/32-А, 30/32, 30/30-В, 34 на ул. Жилянской.

В этот же день, в связи с врезкой арматуры диаметром 25 мм на ул. Рыльского, 41, с 10:00 до 17:00 будет отсутствовать вода в частных домах №№ 1-69 и № 2, а также №№ 2-48, 1-31 в переулке Зарембы, № 34/7, 32/10 на ул. Стрелковой.

16 сентября запланирована врезка арматуры диаметром 100 мм в Голосеевском районе, поэтому с 9:30 до 20:00 воды не будет в жилых домах № 2-А, 6-Г, 6-Д, 8-Д на ул. Вильямса.