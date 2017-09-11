Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров заявил об основаниях для возможной экстрадиции в Украину незаконно осужденного оккупационной российской властью Ахтема Чийгоза. Об этом Чубаров сказал на брифинге.

В частности, он обратил внимание, что, хотя полного текста приговора еще нет, «там четко указано на то, что осуждается Ахтем Чийгоз - гражданин Украины». По его словам, было опасение, что оккупационная власть силой заставит Чийгоза принять российское гражданство, «как было в других случаях, скажем, с Хайсером Джемилевым, с другими украинскими политзаключенными, где оккупанты пытались насильно навязать российское собственно гражданство, чтобы им было легче потом расправляться с этими заключенными».

«В нашем случае с Ахтемом тоже такое происходило в течение 14 месяцев. Оккупационные власти настаивали, что он является гражданином России по их, собственно, этим нелепым законам, которые они приняли после незаконной аннексии Крыма. Затем некоторое время они его называли гражданином Российской Федерации и гражданином Украины. Чийгоз откровенно протестовал и сделал несколько публичных заявлений, и они дошли до международных площадок, и в приговоре он определен как гражданин Украины», - отметил Чубаров, сообщает УНИАН.

«Это позволяет нам говорить об экстрадиции Ахтема Чийгоза в соответствии с действующими между Украиной и Россией международными двусторонними договорами. И как только приговор окончательно вступит в силу, разумеется, одновременно с обращением в Европейский суд по правам человека уже украинское государство, и при нашем содействии... и при желании Ахтема Чийгоза, мы будем настаивать на его экстрадиции в Украину», - добавил председатель Меджлиса.

Как ранее сообщал ForUm, Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

Дело Чийгоза российский суд рассматривал в рамках дела 26 февраля после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

11 сентября российский суд в Крыму приговорил Чийгоза к 8 годам заключения в колонии строгого режима.