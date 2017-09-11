Новый закон об образовании запускает необратимый процесс разрушения целостности украинской нации, считает лидер общественного движения «Украинский выбор – Право народа» Виктор Медведчук.

По словам политика, о несоответствии количества школ с украинским языком обучения (95,3%) национальному составу государства свидетельствует и зарубежная, и официальная украинская социология.

«Авторитетный американский институт общественного мнения, основанный Джорджем Гэллапом еще в 1935 году, провел в Украине в 2006–2007 годах исследования, согласно которым подавляющее большинство населения относит себя к русскоязычным. Когда участникам опроса предложили для заполнения на выбор два варианта анкет (на украинском и на русском языках), 83% выбрали русский вариант. Официальная же статистика по результатам переписи населения в 2001 году показала, что русский язык считают для себя родным 29,6% граждан Украины. При этом русскоязычных школ… всего 3,7%», — сообщил политик.

По словам лидера «Украинского выбора – Права народа», статья 7 принятого Верховной Радой закона «Об образовании» противоречит не только Декларации прав национальностей Украины, но также статье 10 Конституции Украины и решению Конституционного суда относительно толкования этой статьи, принятому 14.12.1999 (№ 10-рп/99); Закону Украины «О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств»; Закону «О национальных меньшинствах Украины» и целому ряду других нормативно-правовых документов.

«Принятие такого закона стало резонансным событием. Несколько стран уже резко отреагировали на новый документ, и это может негативно повлиять на дальнейшие, и без того непростые, отношения Украины с соседними государствами. Венгрия осудила новый украинский закон об образовании на следующий день после принятия документа. Вслед за Венгрией с критикой языковых положений принятого закона «Об образовании» выступило Министерство иностранных дел Польши… Обеспокоено также положениями принятого Верховной Радой Украины нового закона об образовании Министерство иностранных дел Румынии. Еще не высказалась по поводу этой ситуации российская сторона. А ведь реформа пройдет асфальтовым катком по россиянам, которых, по данным той же переписи 2001 года, в Украине насчитывалось 8,3 млн», — подчеркнул политик.

Дискриминация по языковому принципу, уверен Медведчук, приведет к тотальной безграмотности и обострению противостояния в обществе.

«Новый закон об образовании запускает необратимый процесс разрушения целостности украинской нации, ибо без русского языка, без полноценного взаимодействия со всеми языками, на которых говорят (и думают) живущие на этой территории люди, обречен и язык украинский. Вместо «сшивания» страны законодатели усиливают ее раскол. Вместо поиска диалога с народом чиновники «отключают» ему свободный микрофон. Вряд ли украинский народ заслуживает такую власть, но точно, что такая власть недостойна своего народа», — подытожил политик.