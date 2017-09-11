Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с незаконным осуждением российской оккупационной властью на территории Автономной Республики Крым гражданина Украины Ахтема Чийгоза к 8 лет лишения свободы, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

«Расправа российских оккупантов с заместителем председателя Меджлиса крымскотатарского народа А.Чийгозом за его поддержку территориальной целостности Украины и борьбу за права человека является очередным проявлением репрессивной политики РФ на Крымском полуострове с целью подавления инакомыслия и оппозиции кремлевскому режиму, дискриминации крымских татар», – говорится в сообщении.

МИД требует от Российской Федерации освободить Чийгоза, прекратить репрессии в отношении крымских татар и украинцев на территории оккупированного Крыма и восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Призываем международное сообщество последовательно реагировать на циничные нарушения прав человека в Крыму и усилить политико-дипломатическое давление на Кремль с целью возвращения государства-агрессора в международно-правовое поле», – подчеркнули в министерстве.

Как ранее сообщал ForUm, Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

Дело Чийгоза российский суд рассматривал в рамках дела 26 февраля после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

11 сентября российский суд в Крыму приговорил Чийгоза к 8 годам заключения в колонии строгого режима.