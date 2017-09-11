В Киеве с 11 сентября по 11 марта 2018 года будет ограничено движение транспорта на улице Борщаговской с занятием проезжей части и тротуара в связи с реконструкцией водопровода. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте КГГА.

«С 11 сентября до 11 марта «Киевводоканал» будет проводить реконструкцию водопровода диаметром 500 мм на улице Борщаговской от переулка Ковальского до Воздухофлотского путепровода», - говорится в документе.