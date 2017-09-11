также в разделеСтолица
Полиция задержала вандала, разрисовавшего переход у Минобороны 91
Появилось новое видео взрыва авто в центе Киева 151
СМИ назвали имя женщины, пострадавшей при взрыве авто в Киеве 713
В Киеве накрыли «конверт» с оборотом в миллиард 79
Полиция усилила патрулирование Киева 98
Обнародовано видео взрыва авто в центре Киева 405
МВД: Погибший в результате взрыва в Киеве имел связи с чеченским криминалитетом 168
Стрельба в Киеве: пострадавшие оказались иностранцами 79
СМИ: Жертвой взрыва на Бессарабке стал чеченский доброволец 267
В результате взрыва авто в центре столицы погиб мужчина 122
В центре Киева взорвался автомобиль 305
В Киеве произошла перестрелка, ранены двое мужчин 52
В Киеве подрались боец АТО и сторонники боевиков, ранен полицейский 103
В Киеве сгорел троллейбус 59
Взрыв в центре Киева разрушил три гаража 71
На выходных центр Киева перекроют из-за спортивного мероприятия 59
В Киеве может подорожать холодная вода и водоотвод 96
В офисе Дыминского проходит обыск 37

В Киеве с 11 сентября по 11 марта 2018 года будет ограничено движение транспорта на улице Борщаговской с занятием проезжей части и тротуара в связи с реконструкцией водопровода. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте КГГА.

«С 11 сентября до 11 марта «Киевводоканал» будет проводить реконструкцию водопровода диаметром 500 мм на улице Борщаговской от переулка Ковальского до Воздухофлотского путепровода», - говорится в документе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги