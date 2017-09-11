В Министерстве внутренних дел пояснили, почему не задерживают экс-губернатора Одесской Саакашвили, которого обвиняют в незаконном пересечении украинской границы.

«Сейчас идут все необходимые следственные действия в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса по согласованию с прокуратурой необходимых судебных постановлений», - рассказал представитель МВД Артем Шевченко в комментарии ВВС Украина.

Он добавил, что следственные действия касаются не только Саакашвили, но и всех людей, причастных к прорыву границы в воскресенье вечером.

Напомним, 10 сентября экс-глава Одесской ОГА Михаила Саакашвили перешел границу с Польшей на украинской стороне ПП «Шегини».

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

По данному факту полиция внесла в ЕРДР сведения по признакам преступления по ст.332 «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обещает привлечь к уголовной ответственности организаторов незаконного пересечения границы.

Вместе с Саакашвили границу незаконно пересекли 5 народных депутатов и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.