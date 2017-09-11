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Президент Петр Порошенко считает дело Ахтема Чийгоза очередным приговором России.

«Дело Ахтема Чийгоза – очередной приговор России, которая на самом высоком международном уровне – ООН – признана оккупантом», – говорится в сообщении на странице Главы государства в Facebook.

Президент подчеркнул, что можно незаконно ограничить свободу, но свободу и правду никогда не сломить. «Можно оккупировать чужую землю, но она будет гореть под ногами и печь до ее освобождения», – заявил он.

Как ранее сообщал ForUm, Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

Дело Чийгоза российский суд рассматривал в рамках дела 26 февраля после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

11 сентября российский суд в Крыму приговорил Чийгоза к 8 годам заключения в колонии строгого режима. 

 
ForUm

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