Президент Петр Порошенко считает дело Ахтема Чийгоза очередным приговором России.

«Дело Ахтема Чийгоза – очередной приговор России, которая на самом высоком международном уровне – ООН – признана оккупантом», – говорится в сообщении на странице Главы государства в Facebook.

Президент подчеркнул, что можно незаконно ограничить свободу, но свободу и правду никогда не сломить. «Можно оккупировать чужую землю, но она будет гореть под ногами и печь до ее освобождения», – заявил он.

Как ранее сообщал ForUm, Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

Дело Чийгоза российский суд рассматривал в рамках дела 26 февраля после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

11 сентября российский суд в Крыму приговорил Чийгоза к 8 годам заключения в колонии строгого режима.