Организаторы силового прорыва через границу экс-главой Одесской ОГА Михаилом Саакашвили должны понести ответственность. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Силовой прорыв украинской границы - это преступление и те, кто причастен к организации этого прорыва, должны понести ответственность», – отметил он.

По словам премьера, особенно жесткой должна быть ответственность для тех, кто позволял себе унижать и поднимал руку на тех ребят, которые защищают наше государство и его границы. «Но то, что произошло в воскресенье в «Шегинях», это не просто нарушение закона. На мой взгляд, это начало очередной атаки некоторых политиков против украинской государственности. Я не буду говорить ничего о Михо Саакашвили, у него свои цели и свои мотивы. Я говорю о тех политиках-популистах, которые действуют по принципу чем хуже, тем лучше», – подчеркнул Гройсман.

На днях, выступая на открытии сессии, я говорил о том, что настал тот момент, когда мы можем принять важных решений в экономике и социальной сфере, и, опираясь на первые результаты нормализации ситуации, сделать изменения в стране необратимыми. И я также говорил о том, что именно поэтому сейчас можно ожидать активизации попыток дестабилизировать ситуацию со стороны тех, кто не заинтересован в успехе Украины. К сожалению, так и происходит. В свете сегодняшних событий, я хочу еще раз призвать депутатов, политика - не раскручивайте маховик разрушения и хаоса. Давайте совместными усилиями сделаем все, что необходимо, чтобы Украина стала успешной. Сегодня время бороться не за власть, а за государство.

Напомним, 10 сентября экс-глава Одесской ОГА Михаила Саакашвили перешел границу с Польшей на украинской стороне ПП «Шегини».

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

По данному факту полиция внесла в ЕРДР сведения по признакам преступления по ст.332 «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обещает привлечь к уголовной ответственности организаторов незаконного пересечения границы.

Вместе с Саакашвили границу незаконно пересекли 5 народных депутатов и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.