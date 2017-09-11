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Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 2 по 9 сентября выросли на 2,3%, или на 348 млн куб. м, - до 15,297 млрд куб. м с 14,949 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз».

По данным компании, суточный объем закачки газа в подземные хранилища по состоянию на 9 сентября составлял около 54,35 млн кубометров, сообщает УНИАН.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил о планах по накоплению в подземных газовых хранилищах (ПГХ) Украины к 1 октября 2017 года 17 млрд куб. м газа для прохождения отопительного сезона 2017-2018 годов.

При подготовке к отопительному периоду 2016-2017 годов Минэнергоугля также настаивало на необходимости накопить 17 млрд куб. м газа, тогда как руководство «Нафтогаза Украины» уверяло, что 14,5 млрд куб. м будет вполне достаточно.

В результате, в отопительный сезон 2016-2017 годов Украина вошла с запасами голубого топлива на уровне 14,7 млрд куб. м и завершила сезон с 8,4 млрд куб. м.


 
ForUm

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