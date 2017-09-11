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Уголовное производство по факту прорыва государственной границы экс-главой Одесской ОГА и экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и его сторонниками может быть дополнено еще несколькими статьями Уголовно-процессуального Кодекса. Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины.

«Следователи военной прокуратуры установят, что, собственно говоря, произошло, соберут доказательства и квалифицируют это событие по статьям УКУ. Это незаконное пересечение государственной границы группой лиц, это организация незаконного пересечения государственной границы, нанесение телесных повреждений военнослужащим при исполнении служебных обязанностей. Возможно, появятся еще другие статьи», – отметил он.

В то же время нардеп, советник главы МВД Антон Геращенко в комментарии телеканалу добавил, что сейчас полиция и прокуратура идентифицируют лиц, которые вместе с Саакашвили нарушили границу Украины.

Геращенко назвал это провокацией и «очень опасным прецедентом».

«Задача провокаторов была такая – чтобы увидеть кровь, чтобы кто-то их побил, чтобы власть использовала относительно них дубинки или оружие. Затем они могли бы дальше поднимать волну народного протеста. Этого не произошло. А к ответственности будем привлекать», – подчеркнул он.

Напомним, 10 сентября экс-глава Одесской ОГА Михаила Саакашвили перешел границу с Польшей на украинской стороне ПП «Шегини».

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

По данному факту полиция внесла в ЕРДР сведения по признакам преступления по ст.332 «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обещает привлечь к уголовной ответственности организаторов незаконного пересечения границы. 
ForUm

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