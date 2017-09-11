Михеил Саакашвили, как и обещал, 10 сентября штурмовал Украину. Впрочем, украинские власти, тоже как и обещали, так легко сдаваться на милость «врагу» не стали, организовав надежную оборону по всему западному периметру. В подмогу Михо прибыли много политиков, активистов, и даже Юлия Тимошенко. Однако даже это не помогло грузинскому президенту прорвать фронт и ступить на украинскую землю законно. Но на эту самую землю он таки ступил. Собственно, мы и потратили этот солнечный воскресный день на то, чтобы увидеть все своими глазами там, на границе.

16 августа лишенный украинского гражданства экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что 10 сентября вернется в Украину через пункт пропуска «Краковец» (Львовская область). Была организована целая горячая линия «по возвращению Саакашвили в Украину». Примерно за неделю до этой даты пресс-служба народного депутата Юрия Деревянко объявила аккредитацию для журналистов на это событие. Вначале планировались два организованных выезда из Киева и из Львова – впоследствии в пресс-службе уточнили, что повезут организованно только тех журналистов, которые к утру 10 сентября доберутся до Львова. Ну и ладно, чемодан-вокзал-Львов.

Часть 1. Краковец

За день до даты к пункту пропуска «Краковец» должны были выдвинуться почти 300 активистов, чтобы разбить палаточный городок. Впрочем, как выяснилось уже сегодня, участников акции было намного больше. Всего в лагерь, по разным оценкам, прибыло от 2 до 3 тысяч человек. В мотеле в пункте пропуска «Краковец» все места были забронированы задолго до события – а за несколько дней до него было очень сложно найти номер в отелях Львова. Впрочем, в ответ на расспросы в них утверждали, что время встречи Саакашвили совпало с проведением в городе нескольких крупных конференций.

Утром, на которое был назначен выезд журналистов, к «Эпицентру» (место встречи, которое изменить нельзя) подтянулось и еще несколько сотен активистов – с украинскими флагами и флагами партии Саакашвили «Рух новых сил». Журналистов везли сразу на нескольких «бусиках».

- Ух ты! Вот это движ! Я тут никогда такого раньше не видела, особенно в такое ранее время! – не удержалась от эмоциональной оценки происходящего водительница такси, подвозившая корреспондента 112.ua к месту сбора журналистов и активистов.

Как известно еще накануне Гостаможслужба и активисты Львовской «Варта 1» просили в день перехода Саакашвили постараться не ехать на ПП «Краковец» (расположен в 68 километрах от Львова), чтобы не создавать очереди. Просьба была очень своевременной – автомобили с активистами растянулись на несколько километров и в нескольких местах из-за них действительно образовалась тянучка. Ближе к пункту пропуска в очередь выстроились также несколько десятков фур.

По словам депутата Львовского горсовета и основателя «Варты 1» Игоря Зинкевича, выбор именно «Краковца» местом перехода Саакашвили был легко объясним. «Это транзитная зона, которая в народе не славится взяточничеством. К тому же, там хорошая дорога – по ней в Украину приезжает много международных делегаций (прямая дорога на Яворовский полигон). И это самая прямая дорога на Львовщину и оттуда на Киевскую трассу», - рассказал 112.ua Зинкевич.

Палаточный городок, выстроенный около пункта пропуска, производил впечатление. Сцена, огромный экран, на котором шла увеличенная трансляция происходящего на сцене, а позже стримом из Перемышля было включение Саакашвили, палатки, люди в камуфляже. Первым, кого встретили в лагере, стал народный депутат Егор Соболев. Он уточнил, что ночевал в лагере – приехал накануне вечером. Был тут и верный соратник Соболева – Семен Семенченко, а также бойцы его батальона «Донбасс».

И если полиция выстроилась в шеренгу, охраняя, видимо, от участников акции дорогу, по которой редко, но все же проезжали прошедшие границу в пункте пропуска автобусы и автомобили, то бойцы «Донбасса» в касках и «брониках» растянулись между полицией и участниками акции. Между рядами прогуливались журналисты и активисты, которые время от времени вступали в перепалку с полицейскими, напоминая им о том, что «полиция должна быть с народом». Этот лозунг известен еще со времени последнего Майдана. Тут многое было от духа Майдана – черные флаги атаманов «Холодного яра», красно-чёрные флаги и фенечки на руках активистов, хоровое пение украинского гимна и коллективное провозглашение «Слава Украине! Героям слава! Смерть ворогам!». Многие выступающие, поднимавшиеся на сцену, даже не скрывали, что им все происходящее и по духу и по атмосфере напоминает времена последнего Майдана, участниками которого многие из них были.

Николай Катеринчук и вовсе заявил, что независимо от того, пропустят Саакашвили в Украину или нет, в ноябре на Майдане должны стоять палатки. Примечательно, что приехал Катеринчук вместе с Анатолием Гриценко – они вместе шли к сцене и затем делали селфи с многочисленными желающими. Выступающие на сцене критиковали действующую власть, президента Петра Порошенко и его окружение. Говорили об Иловайской трагедии и о том, что виновные в ней до сих пор не наказаны.

Митинг на сцене продолжался. Активисты, которым становилось на нем скучно, выстраивались в цепочки между линиями бойцов «Донбасса» и полиции, язвя и пытаясь укорять полицейских за «службу злочинной владе». Те реагировали вяло и старались сохранять максимальный нейтралитет. К слову, среди полицейских был замечен и глава Львовской полиции Валерий Середа. Он лично участвовал в патрулировании и заметно переживал.

Почему? Объяснил основатель «Варты 1» Зинкевич. Еще накануне событий он говорил корреспонденту 112.ua, что на 90% уверен – избежать провокаций во время акции не удастся и они однозначно будут происходить. «Я уверен, что ситуацией с переходом Саакашвили, захотят воспользоваться силы, которые уже давно хотят раскачать ситуацию во Львове. А если так будет – потянется волна. Пока Львов стоит стабильно, нет и таких проблем, как в Киеве со взрывами. Все эти четыре года, разные силы пытались город качнуть – то польские братья, то как помните, было блокирование таможни. Сейчас уже есть определенные автомобили, которые приезжают от неких «бывших». Их цель – дестабилизация Львовщины», - говорил Зинкевич.

Патрульные «Варты 1» также рассказывали 112.ua, что накануне акции фиксировали появление около места ее проведения подозрительных автомобилей, о чем они ставили в известность организаторов. О безопасности мероприятия заботились серьезные парни в штатском – знакомые нардепы и активисты узнавали в некоторых из них СБУшников. Депутаты, в частности Деревянко, Найем и Куприй, подтверждали догадки журналистов о том, что на пункте пропуска спецслужбами глушится связь. Тема «глушилок» была в лагере одной из самых обсуждаемых.

Отметим, что несмотря на усилия, предпринятые полицией, активистами, спецслужбами, несколько провокаций все-таки произошло. Через некоторое время, после того, как ведущие со сцены объявили, что Саакашвили с сыном находятся на польской стороне кордона и экс-президент Грузии дает пресс-конференцию, к палаточному городку подъехало несколько автобусов, откуда вышли парни в камуфляже. Началась неразбериха. Присутствующие с криками «титушки» побежали к ним. Бойцы «Донбасса» и полиция стали разделять стороны – сторонников Саакашвили призывали вернуться к сцене ведущие. В итоге, парней в камуфляже взяли в плотное кольцо полицейские, другие стали перед ними кордоном, за который вытолкали и журналистов.

На вопрос «за что вы их блокировали?» полицейские отвечали, что со стороны этих неизвестных были агрессивные высказывания. На вопрос «почему к ним нельзя подойти?» полицейские настойчиво оттесняли в сторону и отвечали, что им нужно проверить, нет ли у парней опасных предметов. В итоге их держали в кольце продолжительное время, а затем на сайте Львовской полиции появилось сообщение о 100 задержанных.

Вторая провокация произошла через некоторое время – перед участниками акции обнажила грудь активистка Femen. Полицейские ее схватили, но к ним бросились активисты лагеря – мужчины и женщины довольно агрессивно пытались отбить девушку, оскорбляли полицейских и даже замахивались на них. Один дедушка пытался достать стражей правопорядка тонкой хворостиной.

В итоге полицейским пришлось отступать, таща за собой девушку и смыкая передние ряды перед людьми. Так как неразберихи толпе добавляли журналисты и операторы, пытавшиеся зафиксировать происходящее на камеру, тащили, они ее довольно безбожно, голой спиной по разделительному барьеру. Девушка, разумеется, кричала и брыкалась.

Наконец Куприй, Деревянко и Найем объявили сбор журналистов с открытой польской визой и с биометрическими паспортами, для поездки на польскую сторону границы, чтобы встретить Саакашвили.

Деревянко весело делился с Найемом, что звали и Парасюка принять участие. Но он тоже, как оказалось, был занят на свадьбе… депутаты весело перешучивались, так как тема резонировала с топовой свадьбой Сергея Лещенко. К слову, Парасюк к ним в конце концов присоединился, и колонна пересекла украинскую границу в направлении Польши.

С этого времени потянулись особенно напряженные минуты ожидания. Практически все журналисты подтянулись прямо к воротам пункта пропуска. В итоге и полицейские растянули свой кордон до ворот. Пограничники выставили дополнительные патрули и за забором и внутри. Там стояли люди в камуфляжных масках. На вопрос, с чем связано усиление мер безопасности – пограничники как заведенные отвечали – пункт пропуска работает в штатном режиме. Один из них носил мегафон, из которого транслировался призыв не создавать препятствия в работе пункта пропуска, так как это влечет за собой уголовную ответственность. Люди на это зло отшучивались и напоминали о Конституции, предусматривающей права гражданина – в этой связи активисты намекали на то, что лишение гражданства Саакашвили прямо противоречит Конституции.

К воротам пункта пропуска подтягивалось все больше активистов, а соответственно и полицейских, кроме того прилично одетых мужчин в штатском с характерно напряженными лицами силовиков. И вот в какой-то момент, когда кипение достигло высшей точки, ведущие объявили со сцены, что… планы Саакашвили изменились и он поедет в сопровождении журналистов и депутатов из Перемышля на поезде «Интерсити»

Часть 2. Перемышль - Шегини

Сам Саакашвили путал оппонентов. Несколько раз изменив планы, он в итоге отменил пресс-конференцию в Жешуве, встретился с Тимошенко, Наливайченко, группой нардепов и соратников, отправился в Перемышль, где заявил, что во избежание провокаций поедет на «Интерсити».

Впрочем, несколько активистов на правах анонимности, подтвердили 112.ua, что поездка на поезде рассматривалась командой Саакашвили, как один из вариантов развития событий еще накануне. Недаром они оформили разрешения властей на проведения массовых акций не только на ПП «Краковец», но и на железнодорожной станции, на которую должен был прибыть поезд из Перемышля.

На «Краковце» эту новость восприняли с легким разочарованием, особенно журналисты. Ато, пришлось срочно менять локацию. После этого полицейские и пограничники начали потихоньку снимать оцепление. Большинство активистов, кто был на автомобилях поехали на новое место встречи, еще несколько сотен человек с флагами отправились атаковать местные маршрутки. Но, безусловно, был в этот день человек, которому несказанно повезло.

И был человек, которого сделали крайним. Это дежурная по станции «Броды», которая якобы лично дала указание не отправлять поезд «Перемышль-Киев». Так в Нацполиции объяснили, почему поезд сначала задержали, а потом и вовсе отменили. Сотни пассажиров оказались заложниками политической игры. К слову, в самом «Интерсити» изначально кивали на полицию, которая якобы дала указание не отправляться в рейс из-за находящегося на борту человека, которому запрещён въезд на территорию Украины.

В этой ситуации неплохо было бы разобраться специалистам, поскольку есть вероятность, что действия правоохранителей и железнодорожников были не совсем верными.

О том, стоило ли Саакашвили использовать сотни людей для своеобразного прикрытия, тоже можно поговорить.

Впрочем, сегодня день такой, когда все на всех набивают себе очки. Вернее, пытаются это сделать, хотя гражданам как раз кажется, что все теряют. Вот и министр Омелян не преминул раскритиковать Кабмин за то, то из его подчинения забрали «Укрзализныцю».

В общем, поезд простоял в Перемышле больше часа, пока пасажирам не предложили поехать домой на автобусах. «Пассажирам, желающим осуществить поездку, надо обратиться к дежурному по вокзалу, и вам будут предоставлены автобусы, которые вас доставят на территорию Украины. Стоимость билетов будет возвращена на территории Украины», - сообщили пострадавшим пассажирам.

Польская сторона заявила, что ничего не может предпринять. А в пункте «Мостыська ІІ» группа сторонников Михо готовилась его встречать. Туда же прибыл Давид Сакварелидзе. Впрочем, уже было понятно, что поезд с президентом туда не приедет, а потому и ажиотажа особого не было. Все ждали нового плана, уже не совсем понятно, какого по счету.

Нардепы написали заявление Юрию Луценко, обвинили во всем происходящем лично президента Порошенко. Затем пересели в другой «Интерсити», но и на нем делегация не поехала. Саакашвили дал пресс-конференцию на вокзале, заявил, что поедет в Украину на автобусе. Новая цель - пункт «Шегини».

На этом ПП польские пограничники Саакашвили пропустили, а вот украинские - перекрыли движение на ПП.

Как сообщает пресс-секретарь Валентина Наливайченко Маркиян Лубкивский, на украинской стороне ПП «Шегини» автобус встретил «спецназ в бронежилетах», а пограничники сообщили, что «по информации оперативного дежурного СБУ по Львовской области, переход «Шегини» заминирован».

Через час выяснения отношений в «Шегинях», на ПП завязалась драка. Толпа которая собралась у пункта »Шегини», прорвала границу с украинской стороны и устроила драку с пограничниками, которых выстроили в транзитной зоне. Как отметил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян, последствия таких событий на данный момент предсказать сложно. Однако Мустафа Найем уже заявил, что Саакашвили пересек границу и находится на украинской территории.

А вот последствия этого перехода предсказать пока действительно сложно. Интересно посмотреть на реакцию правоохранительных органов.

Елена Голубева, 112 Украина