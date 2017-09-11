В американском городе Плейно (штат Техас) в понедельник, 11 сентября, в одном из жилых домов произошла перестрелка, в результате которой погибли не менее восьми человек. Об этом сообщил представитель местной полиции.

По словам офицера полиции Плейно Дэвида Тилли, правоохранители прибыли на вызов в один из домов города после того, как поступило сообщение о выстрелах.

По приезду полицейских злоумышленник оказал сопротивление, ранив двоих правоохранителей. Сам стрелок был ликвидирован, сообщает 112 Украина со ссылкой на Associated Press.

В доме, где произошла перестрелка, были найдены тела восьми человек. Их личности и обстоятельства произошедшего инцидента выясняются.