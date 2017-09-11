также в разделеОбщество
«Укрзализныця» запретила «Интерсити» отправляться из Перемышля 144
Активистка Femen обнажилась перед КПП «Краковец» 182
Госпогранслужба намерена забрать у Саакашвили паспорта 54
Полиция остановила возле «Краковца» колонну титушек 83
НАБУ допросило Рожкову 65
Боевики обстреляли КПВВ «Майорское» 1645
Правозащитники подтвердили, что Сенцова перевели в иркутскую тюрьму 35
Ночь вблизи пункта пропуска «Краковец» прошла спокойно 90
В Одессе «Свободу» обвинили в пособничестве Кивану 120
Волосы Саакашвили проверят на содержание наркотиков 211
Сын Луценко женился 441
С сентября бойцы АТО будут получать повышенные вырплаты 313
Порошенко присудил премию имени Довженко Аде Роговцевой 68
Басте запретили въезд в Украину 94
Определены сроки проведения ВНО-2018 168
Украина передала в СБ ООН своей проект резолюции о миротворцах на Донбассе 456
В Ужгороде патрульный требовал у водителя 11 тысяч за возврат документов 62
Отец: Содержание Гриба без лекарств в СИЗО может привести к кровоизлиянию 66

За минувшие сутки российско-оккупационные группировки 51 раз нарушили перемирие, потерь среди украинских защитников нет, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В конце прошлых суток количество обстрелов позиций сил АТО со стороны российско-оккупационных группировок продолжило увеличиваться. Если раньше враг в большинстве провокаций применял легкое стрелковое вооружение, то в последнее время мы все чаще фиксируем работу минометов различных калибров. Также продолжает увеличиваться активность противника на луганском направлении, которое до этого было относительно спокойным», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, вчера после 18 часов российские наемники несколько раз били из гранатометов и стрелкового оружия по нашим позициям у Авдеевки, Майорска, Верхнеторецкого. Из вооружения БМП - по окрестностям Зайцево, Песок. А около 21 часов вблизи Новолуганского в ходе обстрела, продолжавшегося около часа, боевики кроме гранатометов и стрелкового оружия применяли миномет калибра 82 миллиметра.

На приморском направлении в районе Широкино в конце суток оккупанты дважды обстреливали позиции украинской армии из минометов различных калибров. А под огнем вражеских гранатометов оказывались наши укрепления вблизи Талаковки, Лебединского, Павлополя и Марьинки.

На луганском направлении вечером и ночью из гранатометов враг дважды бил по окрестностям Крымского, а из 82-миллиметрового миномета - по Новотошковскому.

В штабе подчеркнули, что в случаях прямой угрозы жизни нашим военным силы АТО несколько раз открывали огонь.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги