За минувшие сутки российско-оккупационные группировки 51 раз нарушили перемирие, потерь среди украинских защитников нет, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В конце прошлых суток количество обстрелов позиций сил АТО со стороны российско-оккупационных группировок продолжило увеличиваться. Если раньше враг в большинстве провокаций применял легкое стрелковое вооружение, то в последнее время мы все чаще фиксируем работу минометов различных калибров. Также продолжает увеличиваться активность противника на луганском направлении, которое до этого было относительно спокойным», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, вчера после 18 часов российские наемники несколько раз били из гранатометов и стрелкового оружия по нашим позициям у Авдеевки, Майорска, Верхнеторецкого. Из вооружения БМП - по окрестностям Зайцево, Песок. А около 21 часов вблизи Новолуганского в ходе обстрела, продолжавшегося около часа, боевики кроме гранатометов и стрелкового оружия применяли миномет калибра 82 миллиметра.

На приморском направлении в районе Широкино в конце суток оккупанты дважды обстреливали позиции украинской армии из минометов различных калибров. А под огнем вражеских гранатометов оказывались наши укрепления вблизи Талаковки, Лебединского, Павлополя и Марьинки.

На луганском направлении вечером и ночью из гранатометов враг дважды бил по окрестностям Крымского, а из 82-миллиметрового миномета - по Новотошковскому.

В штабе подчеркнули, что в случаях прямой угрозы жизни нашим военным силы АТО несколько раз открывали огонь.