Считанные часы остались до проверки Михаилом Саакашвили прочности украинской границы и команды президента Петра Порошенко на прочность.

Между тем социальные сети пестрят комментариями и предложениями.

Бывший юрист Виктора Януковича, экс-нардеп Андрей Портнов советует Саакашвили: «Забыл предложить. Если завтра не получится, пробуйте залетать или заезжать несколько раз, с разных сторон по несколько раз в неделю. Надо загнать начальника по дурдому, чтобы кошмары стали сниться».

Журналист Светлана Крюкова отметила, что осторожно относится к Саакашвили. «И даже не потому, что он борется за права украинцев с грузинским акцентом. А скорее потому, что экспрессии в Саакашвили больше, чем сути. Но бывший президент Грузии незаменимый персонаж современной украинской политики. И без него эта трагикомедия была бы другой», - написала она в соцсети.

В свою очередь народный депутат Михаил Добкин заявил, что не любит Саакашвили, но уважает людей, которые умеют держать удар. «Разномастные шавки украинской политики, поехали его встречать, это не более чем массовка. Они подстраховались привезеной с собой толпой «титушок», патриотов, активистов, ветеранов и другой наемной силы. Но! Боец завтра будет один. Один против всех, кого пришлет его бывший заклятый друг. Если победит Михо, проигрывает Украина. Если он проигрывает, проигрывает Украина. А болеть я буду за смешного, хвастливого, опустившегося, лживого, безумного, алконаркозависимого, бескорыстного для людей Михо Саакашвили. Ведь он сегодня зеркальное отражение нынешней украинской власти», - считает Добкин.

Журналист Василий Апасов написал в соцсети: «А как вы будете встречать Саакашвили-2017? - в семейном кругу - предпочитаете поехать заграницу - на центральной площади города - не отмечаете этот праздник».

Политик Максим Гольдарб отметил, что будет уважать Саакашвили, если у того хватит мужества вернуться в Украину. «Не оценивая сейчас Саакашвили как политика, считаю, что если у него хватит мужества вернуться в Украину, зная о том, что Порошенко срочно попросил Грузию дать запрос на его экстрадицию, - это по-мужски. Если Порошенко пойдет на задержание и выдачу своего визави, это означает, что он заручился поддержкой Штатов. В самостоятельные такие действия президента не верю, сам по себе он побоится это сделать, потому что завтра с ним поступят так же», - написал политик.

Журналист Александр Дубинский сравнил Саакашвили и Порошенко с клоунами: «Чего на самом деле сейчас не хватает на Краковце - это наивысшего чиновника в стране. Потому что если к зрителям пробирается хороший клоун, где-то за углом его обязательно должен ждать злой. Такие правила порядочного цирка. А мы не сомневаемся в том, что Петр Алексеевич строит именно такой ».

Журналист Руслан Кухарчук написал в соцсети: «У каждого Авакова должен быть свой Геращенко. У Порошенко - Гончаренко. И только Саакашвили никто не нужен. Он сочетает в себе и князя, и трубадура».

Напомним, в воскресенье, 10 сентября, лишенный украинского гражданства Михаил Саакашвили собирается пересечь польско-украинскую границу. Поддержать Саакашвили во время перехода границы в пункте пропуска «Краковец» (Львовская область) собрались его сторонники из числа политиков и активистов. Но политик решил ехать в Украину из Перемешля поездом «Интерсити».