Экс-председатель Одесской ОГА Михиил Саакашвили планирует поехать на поезде «Интерсити» из Перемышля, а не через пункт пропуска «Краковец». Об этом сообщил журналистам на вокзале в польском Перемышле.

Вместе с ним планируют ехать Юлия Тимошенко, другие нардепы, польский евродепутат Яцек Сариуш-Вольский. Также он пригласил с собой журналистов. «Чтобы избежать провокаций, мы все посоветовались и решили, что мы можем поехать сейчас на Интерсити», – заявил Саакашвили, сообщает УНИАН.

Согласно расписанию на сайте «УЗ», поезд «Интерсити плюс» отправляется из Перемышля в 13-07 (14-07 по Киевскому времени), а прибывает в Киев в 23-10. При этом пограничники на этом рейсе проводят проверку во время движения. Первая остановка на маршруте - Львов, в 16-02.

Напомним, Саакашвили, который ранее указом Президента Украины потерял украинское гражданство, заявил, что намерен вернуться в Украину в воскресенье, 10 сентября, через контрольный пункт «Краковец« на границе с Польшей.

В этот день на упомянутый КПП должны прибыть народные депутаты от «Самопомочи» и других политсил, которые будут следить за соблюдением законности при пересечении Саакашвили польско-украинской границы. Также разбить перед въездом на КПП свой лагерь намерено «Движение новых сил» Михаила Саакашвили.

Пропускной пункт «Краковец» на границе с Польшей, через который намерен въехать в Украину Саакашвили, огородили колючей проволокой.

Государственная пограничная служба Украины призвала граждан не использовать КПП «Краковец» 9-12 сентября в связи с вероятным проведением отдельными политическими партиями и депутатами массовых акций.