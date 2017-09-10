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В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что не собираются пропускать экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Украину. Об этом заявил первый заместитель главы Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк.

«На сегодняшний день господин Саакашвили имеет несколько украинских паспортов – внутренний и два зарубежных. Согласно решению уполномоченного государственного органа эти паспорта не действительны. И Государственная пограничная служба Украины имеет поручение изъять эти паспорта. То есть изымаем паспорта, оформляем документы и возвращаем его (Саакашвили. – Ред.) на территорию государства, с которой он прибыл», – сказал он, сообщает «24 канал».

Напомним, пропускной пункт «Краковец» на границе с Польшей, через который намерен въехать в Украину бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, огородили колючей проволокой.

Саакашвили, который раньше указом Президента Украины потерял украинское гражданство, заявил, что намерен вернуться в Украину в воскресенье, 10 сентября, через контрольный пункт «Краковец« на границе с Польшей.

В этот день на упомянутый КПП должны прибыть народные депутаты от «Самопомочи» и других политсил, которые будут следить за соблюдением законности при пересечении Саакашвили польско-украинской границы. Также разбить перед въездом на КПП свой лагерь намерено «Движение новых сил» Михаила Саакашвили.

Государственная пограничная служба Украины призвала граждан не использовать КПП «Краковец» 9-12 сентября в связи с вероятным проведением отдельными политическими партиями и депутатами массовых акций.

10 сентября из Варшавы отправился автобус с журналистами ведущих СМИ, которые будут освещать возвращение Саакашвили в Украину, сам политик планирует ехать на пропускной пункт «Краковец» вместе с ними.
ForUm

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