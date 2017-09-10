Полиция остановила колонну так называемых титушек, которые двигались в сторону украинско-польской границы.

Об этом журналистам рассказал начальник Львовской областной полиции Валерий Середа, сообщает Укринформ.

«Полиция остановила их из-за того, что они не хотели объяснять, с какой целью двигались к границе и отказывались предъявить документы, удостоверяющие личность», - сказал он.

В настоящее время полиция проверяет задержанных на предмет наличия холодного оружия или других опасных предметов.

Середа заверил, что ситуация на границе в районе пункта пропуска «Краковец» контролируемая.

Сейчас журналисты, которые выехали из Польши к украинской границе, ожидают пресс-конференции Саакашвили в одной из гостиниц г. Ряшев.

Среди тех, кто безрезультатно ждет Саакашвили, и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

Напомним, пропускной пункт «Краковец» на границе с Польшей, через который намерен въехать в Украину бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, огородили колючей проволокой.

Саакашвили, который раньше указом Президента Украины потерял украинское гражданство, заявил, что намерен вернуться в Украину в воскресенье, 10 сентября, через контрольный пункт «Краковец« на границе с Польшей.

В этот день на упомянутый КПП должны прибыть народные депутаты от «Самопомочи» и других политсил, которые будут следить за соблюдением законности при пересечении Саакашвили польско-украинской границы. Также разбить перед въездом на КПП свой лагерь намерено «Движение новых сил» Михаила Саакашвили.

Государственная пограничная служба Украины призвала граждан не использовать КПП «Краковец» 9-12 сентября в связи с вероятным проведением отдельными политическими партиями и депутатами массовых акций.

10 сентября из Варшавы отправился автобус с журналистами ведущих СМИ, которые будут освещать возвращение Саакашвили в Украину, сам политик планирует ехать на пропускной пункт «Краковец» вместе с ними.